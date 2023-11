Asiantuntija: Venäjä voisi estää suomalaisia lähtemästä Venäjältä rajasulun vastatoimena

Venäjä testaa demokratian toimivuutta

– Tämä ei todella ole ensimmäinen kerta, kun Venäjä testaa, miten demokraattisissa maissa keskustellaan laista. Miten lakia tulkitaan ja mikä on kansainvälisen ja kansallisen lain suhde? Tässä on oltava tiukkoina ja tarkkoina, Smith sanoo.

Suomessa asuu suuri venäläisvähemmistö

Venäjän kieli on Suomen puhutuin vieras kieli. Venäjänkielisiä on Suomessa noin 94 000. Venäjän kansalaisia on tästä noin kolmannes. Smithin mukaan on mahdollista, että Venäjä pyrkii vaikuttamaan Suomen maamme venäläisväestön kautta.