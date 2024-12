Asiantuntija: Ukrainan rintamalta ei mitään uutta

Asiantuntijan mukaan rintamilla ei tällä hetkellä ole suurta liikehdintää.

Viiden jälkeen -ohjelmassa vieraillut everstiluutnantti ja Maanpuolustuskorkeakoulun strategian opetusryhmän johtaja Christian Perheentupa kertoo, että Venäjällä on ollut viime aikoina etuote Ukrainan sodassa.

– He ovat saavuttaneet pientä menestystä ja ovat päässeet etenemään jonkin verran. Mitään suuria sotaliikkeitä ei ole kuitenkaan nähty. Lähinnä Pokrovskin alueella Venäjä on jonkin verran edennyt. Samoin pohjoisessa Kurskin suunnassa käydään taisteluita, Perheentupa sanoo.

Mitään suurta liikehdintää rintamilla ei tällä hetkellä Perheentuvan mukaan kuitenkaan ole.

– Talvi usein hidastaa huoltoa, yleisesti liikettä ja muutenkin molemmat osapuolet varmasti pyrkivät hakemaan talven varalle hyvät asemat.

Perheentupa: "Ukraina puolustanut sitkeästi"

Perheentuvan mukaan Ukraina joutuu puntaroimaan sitä, miten kauan sille on hyödyllistä pitää Kurskin aluetta hallussa.

– Se on ehkä yllättänyt, että Venäjä ei ole kyennyt Kurskin alueella laajamittaiseen voimien keskittämiseen ja sitä kautta alueiden takaisinvaltaamiseen. Ukraina on puolustanut sitkeästi. He ovat myös saaneet käyttöönsä erilaisia uusia asejärjestelmiä.

Alueella tuotetut tappiot Venäjälle eivät Perheentuvan mukaan näytä kuitenkaan Venäjää hidastavan.

– Tässähän Ukraina ei tuolla alueella sinänsä puolusta omaa maaperäänsä, vaan ajatus siellä on nimenomaisesti mahdollisia rauhanneuvotteluihin saada vastinetta tai tuottaa Venäjälle mahdollisimman paljon tappioita, Perheentupa sanoo.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on viime aikoina puhunut Venäjän sotamenestyksestä ja kertonut käänteen olevan kulman takana.

– Putinin viestintä on enimmäkseen kotiyleisön suuntaan, jotka varmasti pian ryhtyvät kyselemään, mikä sodan hyöty on ja mikä on syynä Venäjän massiivisiin tappioihin. Samanaikaisesti Putin pyrkii viestimään ukrainalaisille, että heillä kyllä voimaa riittää.

Perheentuvan mielestä Putin pyrkii tällä myös viestimään ukrainalaisille, että vastapuolen kannattaisi alkaa neuvottelemaan rauhasta Venäjän kanssa Venäjän ehdoilla.

– Venäjän osalta täytyy sanoa, että niin kauan kuin Venäjä katsoo saavuttavansa jotain uutta taistelukentillä, niin Venäjää voi olla vaikea houkutella rauhanneuvotteluihin.