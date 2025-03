"Trump-tsunami lähti liikkeelle" – Eurooppa varmistaa sen, että rauhasta on turha puhua

Eurooppa suunnistaa vailla yhtenäistä suuntaa ja on liian hidas Ukraina-käänteissään.

EU-johtajat olivat torstaina jälleen kerran koolla Brysselissä pohtimassa, miten Ukrainaa voisi tukea tilanteessa, jossa Yhdysvallat on keskeyttänyt sotilaallisen avun ja tiedustelutietojen antamisen kokonaan ja pakottaa Ukrainaa rauhaan.

Huippukokouksen anti jäi asiantuntijoiden mukaan valitettavan laihaksi. Euroopalla täytyy olla jonkinnäköinen selkeä suunta siihen, miten Ukrainaa tuetaan. Toistaiseksi suunta uupuu.

– Jos ajatellaan tätä tilannetta, jossa pitää nopeasti reagoida, niin Euroopan reagointi on hyvin hidasta. Mielestäni Euroopalta puuttuu edelleen kokonaisstrategia, kommentoi sotahistorian dosentti Lasse Laaksonen Huomenta Suomessa.

MTV Uutisten toimittaja Niko Nurminen on samoilla linjoilla.

– Pikatoimintoihin tottumattomana organisaationa Euroopan unioni on vaikean paikan edessä. Aseapua tarvitaan viimeistään parin kuukauden päästä, mikäli amerikkalaiset vetäytyvät.

Zelenskyin tuki laskenut

Ukrainasta hiljattain kotiutunut Nurminen kertoo ukrainalaisten olevan järkyttyneitä siitä, että Yhdysvallat on kääntänyt kelkkansa noin radikaalisti.

– Toisaalta taistelut jatkuvat, taistelutahtoa tämä ei ole vienyt. Ukrainassa on totuttu realismiin, jopa inhorealismiin. Zelenskyin tuki on laskenut sodan alkuajoista kymmeniä prosenttiyksiköitä ja totta kai sotaväsymys on valtava, Nurminen sanoi.

Laaksosen mukaan Ukrainassa on suuri pula kranaateista ja ilmatorjuntaohjuksista, eikä Eurooppa pysty täysin korvaamaan niitä, kun Yhdysvaltojen aseapu loppuu. Ukrainalla on myös pulaa sotilaista.

– Miespula on kulutussodankäynnissä ongelma ja se tulee vielä jatkossa korostumaan. Putin voi rauhassa seurailla, kun Trump ja Zelenskyi raatelevat toisiaan. Venäjällä kun on mahdollisuus jatkaa tätä kulutussodankäyntiä, Laaksonen totesi.

Mitä seuraavaksi?

Euroopassa seurataan henkeä pidättäen, mitä Trump tekee seuraavaksi ja miten Ukrainan sota päättyy.

Laaksonen on sitä mieltä, että Trumpin myötä tilanne on hyvin levoton ja sekava.

– Trump-tsunami lähti liikkeelle. Trumpin tapa on neuvotella kahdenvälisesti. Hänellä ei ole arvoja, vaan hänellä on tavoite, jota hän pakkomielteisesti ajaa eli tämä rauhan tila.

Laaksonen korostaa, että rauhasta on turha puhua tässä tilanteessa. Ensin pitäisi Laaksosen mukaan saada aikaan jonkinnäköinen tulitauko, sitten aselepo ja sitten vasta rauha.

Yhdysvallat näyttää puskevan omia tavoitteitaan hyvin voimakkaasti ja Ukraina sekä Eurooppa seuraavat perässä.

– Painottaisin, että vaikka saataisiin jotain rauhansopimuksia aikaiseksi, luotto Putiniin, että hän noudattaa sopimuksia, on erittäin heikko, Laaksonen summaa.