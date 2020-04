Asiantuntija: Poliittiset päätökset voivat kääntää epidemian suunnan ja koronahuipun ajankohdan täysin: "Jos rajoituksia kiristetään kuukaudeksi, tämä voisi olla nopeasti ohi"

– Epidemiahuipun siirtyminen syksyyn on varsin mahdollista, mutta on myöskin mahdollista, että se ei ole siirtynyt. Hyvin paljon riippuu niistä poliittisista päätöksistä, mitä nyt tehdään. Jos rajoituksia kiristettäisiin, saataisiin virus painumaan maahan ja tautihuippu voisi olla nyt käsillä. Jos lähdetään avaamaan, tartuntoja tulee enemmän ja tilanne pitkittyy ja tautihuippu siirtyy myöhemmäksi.

"Jos rajoituksia höllennetään, tulee lisää tartuntoja"

Erilaisiin ennusteisiin Ilmonen neuvoo suhtautumaan niin, että tiedostaa epidemian kehityksen riippuvan siitä, millaisia rajoitteita on voimassa ja millaisia päätöksiä tehdään.

– Päätöksillä on valtavan suuri vaikutus. Ne voivat kääntää tämän virusepidemian suunnan aivan totaalisesti. On ihan eri tilanne, jos puretaan kaikki rajoitukset tai että laitetaan erittäin tiukat rajoitukset esimerkiksi kuukaudeksi. Jos rajoituksia höllennetään, se tarkoittaa enemmän tartuntoja. Jos kiristetään vaikka kuukaudeksi, tämä voisi olla nopeastikin ohi. Olisihan se mukavaa, että tämä olisi pikajuoksu, mutta valitettavasti näyttää siltä, että tämä tilanne on lähempänä maratonia kuin pikajuoksua, vertaa Ilmonen.