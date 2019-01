Asiakkaan kotiin tunkenutta kuskia epäillään seksuaalirikoksesta Turussa – Taksiliiton toimitusjohtaja: "Hyvinkin vakaviinkin rikoksiin syyllistyneille voidaan myöntää taksiliikennelupa"

Kuskin pitää olla nuhteeton, yrittäjä saa luvan rikostaustasta huolimatta



– Jos sanoisin, ettei näitä ole koskaan ollut, niin valehtelisin. On ollut tapahtumia, joissa kuljettaja on syyllistynyt asiakkaaseen kohdistuneeseen rikokseen, on se sitten ollut jonkinsorttinen väkivalta, seksuaalinen väkivalta tai petoksen tyyppinen rikos, että on otettu liikaa hintaa, Koskinen sanoo STT:lle.