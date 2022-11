NBA-supertähti hyllytettiin – antisemitismikohun keskellä rypevä Kyrie Irving vastasi kritiikkiin, seurajohto tyrmistyi

Koripallon NBA-liigassa pelaava Brooklyn Nets on päättänyt laittaa tähtipelaajansa Kyrie Irvingin sivuun ainakin viiden pelin ajaksi. Seura kertoo olevansa tyrmistynyt siitä, miten Irving vastasi kritiikkiin, jota hän sai jaettuaan Twitterissä linkin antisemitistiseksi luonnehdittuun elokuvaan Hebrews to Negroes: Wake Up Black America.