Armenia ja Azerbaidzhan syyttävät toisiaan tulittamisesta raja-alueella – EU-parlamentti: Azerbaidzan tekee etnistä puhdistusta

Azerbaidzhan sanoo olevansa valmis EU-johtoisiin neuvotteluihin

Azerbaidzhan on valmis EU:n välittämiin neuvotteluihin Armenian kanssa Brysselissä, sanoo Azerbaidzhanin presidentin neuvonantaja. Azerbaidzhanin presidentin Ilham Alijevin oli määrä tavata tällä viikolla Armenian pääministeri Nikol Pashinjan Espanjassa Euroopan poliittisen yhteisön kokouksen yhteydessä. Azerbaidzhan kuitenkin perui tapaamisen, mikä presidentin neuvonantajan mukaan johtuu Ranskan Etelä-Kaukasiassa harjoittamista puolueellisista toimista ja militarisaatiopolitiikasta. Ranska on luvannut Armenialle aseapua. Azerbaidzhan otti kiistellyn Vuoristo-Karabahin alueen viime kuussa haltuunsa nopeassa sotilasoperaatiossa.

EU-parlamentti syyttää Azerbaidzhania etnisestä puhdistuksesta Vuoristo-Karabahissa

EU-parlamentti katsoo Azerbaidzhanin syyllistyvän Vuoristo-Karabahissa etniseen puhdistukseen armenialaisia asukkaita kohtaan. Päätöslauselmassaan parlamentti tuomitsee azerbaidzhanilaisten joukkojen tekemät uhkaukset ja väkivallan.



EU-parlamentti kehottaa EU:n jäsenvaltioita ottamaan käyttöön kohdennettuja pakotteita Azerbaizhanin hallinnon jäseniä vastaan.



Lisäksi EU:n tulisi parlamentaarikkojen mukaan vähentää riippuvuuttaan Azerbaidzhanin maakaasusta. EU on lisännyt kaasun tuontia Azerbaidzhanista samalla kun se on pyrkinyt irti venäläisestä kaasusta.



Azerbaidzhan valtasi kiistellyn Vuoristo-Karabahin alueen viime kuussa. Lähes kaikki alueella asuneet 120 000 armenialaista ovat sen jälkeen paenneet kodeistaan.



Azerbaidzhan on kiistänyt syytökset etnisen puhdistuksen toteuttamisesta ja kehottanut armenialaisia jäämään alueelle.