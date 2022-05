Ari Vatanen palaa Suomen sorateille: "Elämä on ollut kirjaimellisesti aikanaan katkolla"

Ralli on samalla Vatasen 70-vuotisjuhlakilpailu. Hän täytti pyöreitä vuosia huhtikuun lopussa.

Vatanen on innoissaan, kun hän pääsee ajamaan tunnetun Ouninpohjan erikoiskokeen.

– Se on hyvin merkityksellinen erikoiskoe. Se että minulla on ollut elämä kirjaimellisesti aikanaan katkolla, tekee kiitolliseksi tästä mahdollisuudesta. Ouninpohjassa on koettu paljon ja siihen kulminoituu valtavasti muistoja, Vatanen sanoi AKK:n tiedotteessa.