Ari teki hämmentävän löydön aution Espoon kaupungintalon edustalta – satojen työntekijöiden henkilötietoja lojui maassa: "Nimiä, valokuvia, syntymäaikoja ja henkilötunnuksia"

Rakennus tyhjillään jo yli 10 vuotta

Rakennus on siis ollut tyhjillään, ja sitä on käytetty esimerkiksi sotilasharjoituksiin. Sisätiloissa käy myös muitakin henkilöitä seinien graffiteista päätellen. Savolainen itse on valokuvannut rakennusta jo pari vuotta, koska sillä on suuri merkitys espoolaismiehelle.