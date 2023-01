Ari Lahti kertoo, miksi tavoittelee korruptiossa ja skandaaleissa ryvettyneen Fifan johtopestiä – näin hän arvioi mahdollisuuksiaan

Palloliiton puheenjohtajaksi neljä vuotta toiminut Kuopion Palloseuran seuraomistaja Ari Lahti on ollut aktiivinen myös kansainvälisissä jalkapallokabineteissa. Euroopan jalkapalloliiton Uefan talouskomiteassa vaikuttava rahoituspankkiiri on valmis seuraavaan askeleeseen: Fifan johtoon.

Tarkemmin sanottuna Lahti on ehdolla Uefan edustajaksi yhdeksi Fifan varapuheenjohtajista. Hän haastaa tällä hetkellä luottamustoimessa istuvan Sandor Csanyin .

– Haluan, että kansainvälinen jalkapallo ja jalkapalloliitto toimivat vastuullisemmin jatkossa. Se on ehkä jälkimaininkeja tästä Qatarin turnauksesta ja sen ympärillä käydystä keskustelusta. Toinen motiivi on se, että Pohjoismailla ei ole edustajaa näissä Fifan ylimmissä hallintoelimissä, ja meidän ääniosuutemme Uefassa ikään kuin edellyttäisi sitä yhtä paikkaa Fifassa, Lahti perustelee MTV Urheilulle.

– Suomalaisen jalkapallon kannalta tärkeiden asioiden ajaminen: meille muun muassa maajoukkuetapahtumat ovat äärimmäisen tärkeitä ja naisten jalkapallon puolella esimerkiksi tämä training compensationin (siirron yhteydessä pelaajan nuoruuden seuroille maksettava kasvattajaraha) puuttuminen on selkeä puute naisten jalkapallon kehittymisen kannalta, Lahti avaa.

Csanyi on kova vastus

Lahti uskoo, että varapuheenjohtajana hän pystyisi vaikuttamaan suoraan Fifan päätöksentekoon, jota on kritisoitu näihin päiviin asti korruptoituneeksi, demokratian vastaiseksi ja ahneuden motivoimaksi.

– Jos haluaa aidosti vaikuttaa, sillä on merkitystä, että pääsee päätöksentekopöytiin ja sitä kautta myös tiukemmin kiinni valmisteleviin vaiheisiin. Suomella ei ole ollut edustajaa Fifassa sitten 1954 – Erik von Frenckell oli silloin Fifan hallituksen jäsen. Uskoisin, että meidän pitäisi myös menestyksen myötä olla pikkuhiljaa pieni sauma sinne päästä, Lahti tuumaa.

Lahti arvioi omia mahdollisuuksiaan maltillisesti. Unkarilaismiljardööri Csanyi on Lahdelle kova vastus.

– Todellisuudessa Sandor Csanyi, joka on Unkarin jalkapalloliiton puheenjohtaja, on ollut pidempään kansainvälisissä ympyröissä kuin allekirjoittanut ja nauttii suurta luottamusta myös Uefan piirissä. Hän on kaikin puolin pystyvä ja hyvä kaveri. Tulee olemaan vaikea vaali häntä vastaan.