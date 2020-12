Argentiinan aborttiäänestys voi olla mullistava: Haastaa paavin asemaa latinalaisessa Amerikassa ja innostaa naisliikkeitä muissakin maissa

– Tätä aborttikysymystä on seurattu paljon. Tällaiset asiat innostavat liikkeitä ja kansalaistoimijoita eri puolilla. Tätäkin tulkitaan niin, että siellä Argentiinassa naisten oikeuksien puolesta taistelevat liikkeet itsepintaisesti järjestivät keskustelutilaisuuksia, mielenosoituksia, koulutusta ja pyrkivät vaikuttamaan eri tavoin kansalaisyhteiskunnassa, arvioi maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen Helsingin yliopistosta.

Liberaali Uruguay, vanhoillinen Chile

Uruguay on alueellisesti liberaali maa, missä on laaja aborttioikeus. Argentiinan länsinaapurissa Chilessä aborttioikeus taas on tiukasti kielletty.