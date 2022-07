Antti Ruuskanen nostaa esiin ratkaisevan yksityiskohdan keihäsfinaaliin: "Kaksi miestä selviytyy"

Keihään MM-finaalissa on mukana kaksi suomalaista. Oliver Helander selvitti tiensä loppukilpailuun yhdellä yrityksellä. Etelätalo sen sijaan joutui jännittämään viimeiseen asti ja oli lopulta viimeinen joka finaaliin pääsi. Antti Ruuskanen uskoo, että suomalasilta nähdään hyviä suorituksia.

– Kärkipään heittäjät Peters, Chopra ja (Jakub) Vadlejch heittävät todella korkealle. He pystyvät hyödyntämään myötätuulen antaman avun. Jos on navakkaa vastatuulta, niin väkisinkään keihäskaaret eivät ole niin kovia. Silloin on mahdollista muilla – saksan Julian Weber ja suomalaiset voivat olla kovilla sijoituksilla.