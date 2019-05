Antti Rinne säätytalolla: ”Hallitusohjelmalla on mahdollisuus tulla valmiiksi perjantaina”

Rinne huomautti, ettei aikataulu ole vielä ollenkaan jäljessä verrattuna aiemmin käytyihin hallitusneuvotteluihin. – Just tsekkasin sen, että miten hallitusneuvottelut ovat kulkeneet aikaisemmin, ja nyt ei olla niistä vielä yhtään jäljessä. Yhdeksäs päivä alkaa nyt, niin vielä tässä on viikkoja aikaa, jos vertaa aiempiin neuvotteluihin, Rinne sanoi.

Päivän asialistalla talous



Rinne on aiemmin yleisellä tasolla luonnehtinut, että puoluejohtajilla on hyvä yhteisymmärrys siitä, millä tavalla talouden pelivara haetaan ja tuloihin suhtaudutaan.

Ohjelma voi olla valmis perjantaina



Rinteen mukaan hallitusohjelma on valmis perjantaihin mennessä, jos hyvin käy. Hallitus ei tule kuitenkaan olemaan vielä kasassa perjantaina, Rinne sanoi.



Ministerit valitaan hallitusohjelman valmistuttua.



– Kun on ohjelma on valmis, on kahden päivän seminaariohjelma johon eduskuntaryhmät tulevat mukaan. Silloin varmistetaan, että jokainen hallituspuolueen kansanedustaja on perillä siitä mitä on sovittu.