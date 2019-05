Rinne MTV:lle: Eriarvoistumiseen liittyvät kysymykset pöydällä kokoomuksen kanssa – "Täsmälleen tiesin ne kohdat, joissa on näkemyseroja"

– Kysymys on siitä, miten eriarvoisuutta aiheuttaneet asiat saadaan korjattua suomalaisessa yhteiskunnassa. Miten voidaan satsata tulevaisuusinvestointeihin, koulutukseen ja perhevapaajärjestelmään, miten luodaan reiluja työelämän pelisääntöjä ja miten ilmastonmuutosta torjutaan yhdessä, Rinne listaa keskeisimpiä kysymyksiä.

Rinne kertoi aiemmin, että hallitustunnusteluita kokoomuksen kanssa venyttävät talous- ja työelämäpolitiikkaan liittyvät seikat. Puolueet keskeyttivät keskustelut tältä päivältä yhdeksän jälkeen illalla, ja neuvottelujen on tarkoitus jatkua huomenna aamulla.

Rinne on hallitustunnustelijana tavannut kaikkien puolueiden johtoa kahden kesken. Rinne on lausunut julki, että SDP on pyrkinyt selvittämään, minkä suurempien puolueiden kanssa se voisi lähteä muodostamaan hallitusta.