Tässä MTV Urheilun MM-tähdistökentällinen – supertähdelle ylistystä: "Peli on joillekin helppoa"

MTV Urheilun asiantuntijat valitsivat jääkiekon MM-kisojen päätteeksi oman tähdistökentällisensä.

MTV Urheilu MM-kisatiimi valitsi tähdistökentälliseen vain USA:n ja Sveitsin pelaajia.

– Meillä oli lähtökohtana, kun lähdimme rakentamaan All Stars -kentällistä, että pelaajat pitää olla finaalijoukkueista, Olli Jokinen pohjustaa.

Tähdistökentällisen maalivahdiksi valikoitui turnauksen arvokkaimmaksi pelaajaksikin valittu. Sveitsin Leonardo Genoni.

Puolustukseen asiantuntijat valitsivat USA:n Zach Werenskin ja Sveitsin Dean Kukanin.

– On ehkä suurin yksittäinen pelaaja tuossa huippunipussa, jossa on paljon taitoa. Hän nousee vielä sinne ihan supertähtikategoriaan. Mahtava pelaaja seurata. Peli on joillekin helppoa, Lasse Kukkonen kehuu.

– Hän (Kukan) on Sveitsin Werenski. Ei ihan niin kovia minuutteja pelaa. Erittäin liikkuva – mielestäni edelleen NHL-tason pakki. Hän on NHL:ssä pelannut, mutta tällä hetkellä Zürich Lionsin pakki. Huipputurnaus jälleen kerran. Pelillinen johtaja Sveitsin joukkueessa, Jokinen kehuu.

Hyökkäyskolmikon MTV:n tähdistökentällisessä muodostavat Frank Nazar, Denis Malgin ja Logan Cooley.

MTV Urheilun tähdistökentällinen:

Maalivahti: Leonardo Genoni (Sveitsi)

Puolustajat: Zach Werenski (USA), Dean Kukan (Sveitsi)

Hyökkääjät: Frank Nazar (USA), Denis Malgin (Sveitsi), Logan Cooley (USA)

IIHF:kin valitsi parhaat pelaajat

Myös media sai äänestää MM-kisojen virallista tähdistökentällistä.

Samoja nimiä löytyi kolme: Genoni, Werenski ja Kukan. Kolmikon lisäksi viralliseen tähdistökentälliseen äänestettiin hyökkääjät David Pastrnak (Tshekki), Elias Lindholm (Ruotsi) ja Nick Olesen (Tanska).

Turnauksen arvokkaimmaksi pelaajaksi valittiin Sveitsin Genoni. Hän voitti myös turnauksen parhaan maalivahdin palkinnon. Parhaan puolustajan tittelin nappasi Zach Werenski ja parhaan hyökkääjän titteli meni pistepörssin voittaneelle Pastrnakille.

Median äänestämä tähdistökentällinen:

Maalivahti: Leonardo Genoni (Sveitsi)

Puolustajat: Zach Werenski (USA), Dean Kukan (Sveitsi)

Hyökkääjät: David Pastrnak (Tshekki), Elias Lindholm (Ruotsi), Nick Olesen (Tanska)

IIHF:n parhaat:

Paras maalivahti: Leonardo Genoni (Sveitsi)

Paras puolustaja: Zach Werenski (USA)

Paras hyökkääjä: David Pastrnak (Tshekki)