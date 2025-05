Antti Pennanen kommentoi MTV:n tietoa: ”On totta että puolustaja on tulossa tänne”

Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen vahvistaa, että yksi uusi puolustaja on matkalla Tukholmaan MM-joukkueen vahvuuteen.

MTV Urheilu uutisoi kesken Leijonien 9–1-voittoon päättyneen Slovenia-ottelun, että Jesper Mattila liittyy MM-joukkueen vahvuuteen loukkaantuneen Tony Sundin korvaajaksi.

Suomen jääkiekkoliitto ei toistaiseksi ole vahvistanut KalPasta Tapparaan siirtyvän puolustajan kisamatkaa. Päävalmentaja Antti Pennanen kommentoi tietoa lyhyesti ottelun jälkeisessä tv-haastattelussa.

– Olen tietenkin tämän päivän keskittynyt tähän peliin, ja tämän pelin jälkeen aletaan sitten tarkkaan käymään läpi, että keitä pelaajia tänne tulee, mutta on totta, että puolustaja on tulossa tänne, Pennanen kommentoi.

Leijonat leimasi Slovenia-otteluun hyökkääjä Jan-Mikael Järvisen kisapassin, joten joukkueessa on tilaa vielä yhdelle vahvistukselle. Suomen valmennusjohto on odotellut NHL:n toisen pudotuspelikierroksen etenemistä.

Keskushyökkääjä Mikael Ruohomaan loukkaantuminen toi torstain ottelusta lisää mietittävää.

– Mikael loukkaantui tuossa, niin sekin on vielä vähän auki, että mikä tilanne on. Mutta suunnitelmat meillä on, Pennanen totesi.

Suomi pelaa seuraavan ottelunsa lauantaina alkuiltapäivästä Latviaa vastaan.