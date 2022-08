Antti Luusuaniemi muistelee Vesa-Matti Loiria: "Hän oli iso persoona, joka merkitsee kaikille tätä työtä tekeville paljon"

Näyttelijä ja Red Carpet -elokuvafestivaalin taiteellinen johtaja Antti Luusuaniemi kertoi MTV Uutisille suomalaisen elokuva-alan voivan hyvin. Jo kuusi vuotta festivaalia luotsannut Luusuaniemi on tyytyväinen, että Hyvinkäällä järjestettävä festivaali on saanut ansaitsemaansa huomiota.

– Kenttä on muuttunut ja uusia tekijöitä on paljon. Näyttelijöille kaikki ovet ovat avoinna, koska alustoja on enemmän ja vaikka koronarajoitusten jälkeen pelättiin, että menevätkö ihmiset vielä elokuviin, niin kyllähän he menevät, Luusuaniemi iloitsee.