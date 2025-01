Anniina Valtosesta leviää väärennetty alastonkuva sosiaalisessa mediassa

Anniina Valtonen kehottaa someseuraajiaan ilmiantamaan huijaustilien tehtailemat julkaisut.

Meteorologi ja Puoli seitsemän -ohjelman juontaja Anniina Valtonen kertoo Instagram-tarinassaan, että hänestä leviää väärennetty alastonkuva sosiaalisessa mediassa.

Valtonen on jakanut Instagram-tarinaansa kuvakaappauksen hänestä tekaistusta feikkialastonkuvasta. Väärennetyn alastonkuvan yhteyteen on kirjoitettu teksti "Koko Suomi on järkyttynyt! Nyt Anniina Valtonen on suurissa vaikeuksissa".

Valtonen on jakanut Instagram-tarinaansa kuvakaappauksen myös toisesta häntä koskevasta valeotsikosta.

– Minulla ja perheelläni on kaikki hyvin. Tällaiset uutiset ovat valetta ja huijaustilien tekemiä. En julkaisisi ikinä itsestäni nakukuvaa. Nämä ovat feikkejä, hän kirjoittaa Instagram-tarinassaan.

Valtonen kehottaa someseuraajiaan ilmiantamaan huijaustilien tehtailemat julkaisut.

Instagram-tarinat ovat katsottavissa 24 tunnin ajan.