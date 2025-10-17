Sofia Richie paljasti sosiaalisessa mediassa odottavansa perheenlisäystä.
Malli ja vaikuttaja Sofia Richie ja hänen puolisonsa Elliot Grainge odottavat perheenlisäystä. Richie paljasti ilouutisen julkaisemalla Instagram-tilillään kuvan pyöristyneensä vauvavatsastaan.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
Parin esikoinen Eloise Samantha Grainge syntyi toukokuussa 2024.
Sofia Richie on muusikko Lionel Richien tytär, ja hänen siskonsa on seurapiiritähti Nicole Richie. Sofian kummisetä oli popin kuningas, Michael Jackson.
