Anna Kournikova ja Enrique Iglesias: Neljäs lapsi tulossa

7.02261408
Anna Kournikova ja Enrique Iglesias saavat lapsen.All Over Press Sweden
Julkaistu 29.08.2025 10:41
Toimittajan kuva
Alexia Tänav

alexia.tanav@mtv.fi

Hola-lehden mukaan Anna Kournikovan ja Enrique Iglesiaksen neljännen lapsen odotetaan syntyvän vielä tämän vuoden puolella. 

Entinen tennistähti Anna Kournikova, 44, ja laulaja Enrique Iglesias, 50, odottavat neljättä lastaan, kertoo Hola-lehti.

Lehden mukaan Kournikovan raskaus on nyt noin puolessa välissä, ja pienokaisen odotetaan syntyvän vielä tämän vuoden puolella. Lähde kertoo Holalle, että Kournikova ja Iglesias ovat tulevasta perheenlisäyksestä ikionnellisia.

Kournikovalla ja Iglesiaksella on entuudestaan kolme lasta: 7-vuotiaat kaksoset Lucy ja Nicholas sekä 5-vuotias tytär Mary. Heidän Mary-tyttärensä tuli syntyessään täytenä yllätyksenä koko maailmalle, sillä pari onnistui salaamaan Kournikovan raskauden lähestulkoon sen loppuun asti. Myös kaksosia odottaessaan pariskunta piti raskauden visusti salassa. 

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Lue myös: Anna Kournikova, 43, on pyörätuolissa

Pari on pitänyt yhtä vuodesta 2001 saakka.

Kournikova päätti ammattilaisuransa tenniksessä selkäongelmien vaivaamana vuonna 2003. Hän on viettänyt viime vuosien ajan pitkälti hiljaiseloa julkisuudesta.

Iglesias tunnetaan laulajana ja lauluntekijänä. Hänen tunnetuimpia kappaleitaan ovat muun muassa Bailando, Súbeme la radio, Duele el corazón ja Tonight (I'm Lovin' You).

Lisää aiheesta:

Anna Kournikovan ja Enrique Iglesiasin lapset sulostuttavat tuoreella videolla – somessa hämmästellään: "Kuinka he ovat kasvaneetkaan"Harvinainen otos julki! Enrique Iglesias hullutteli 4-vuotiaiden kaksostensa kanssa vesileikkien parissaAnna Kournikovan ja Enrique Iglesiaksen kolmas lapsi yllätti syntyessään koko maailman – ex-tennistähti jakoi nyt harvinaisen videon vuoden täyttäneestä tyttärestäänEx-tennistähti Anna Kournikova ja Enrique Iglesias salasivat vauvauutiset viimeiseen asti – nyt ylpeä isä julkaisi suloisen tanssivideon pienen tyttärensä kanssaTyttö tuli! Enrique Iglesias ja Anna Kournikova saivat kolmannen lapsen – julkaisivat intiimejä kuvia synnytyssairaalastaPaparazzikuvat paljastivat muhkean raskausvatsan – Anna Kournikova ja Enrique Iglesias: Vauva tulossa!
Anna KournikovaEnrique IglesiasHollywood

Tuoreimmat aiheesta

Anna Kournikova