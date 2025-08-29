Anna Kournikova ja Enrique Iglesias: Neljäs lapsi tulossa

Hola-lehden mukaan Anna Kournikovan ja Enrique Iglesiaksen neljännen lapsen odotetaan syntyvän vielä tämän vuoden puolella.

Entinen tennistähti Anna Kournikova, 44, ja laulaja Enrique Iglesias, 50, odottavat neljättä lastaan, kertoo Hola-lehti.

Lehden mukaan Kournikovan raskaus on nyt noin puolessa välissä, ja pienokaisen odotetaan syntyvän vielä tämän vuoden puolella. Lähde kertoo Holalle, että Kournikova ja Iglesias ovat tulevasta perheenlisäyksestä ikionnellisia.

Kournikovalla ja Iglesiaksella on entuudestaan kolme lasta: 7-vuotiaat kaksoset Lucy ja Nicholas sekä 5-vuotias tytär Mary. Heidän Mary-tyttärensä tuli syntyessään täytenä yllätyksenä koko maailmalle, sillä pari onnistui salaamaan Kournikovan raskauden lähestulkoon sen loppuun asti. Myös kaksosia odottaessaan pariskunta piti raskauden visusti salassa.

Pari on pitänyt yhtä vuodesta 2001 saakka.

Kournikova päätti ammattilaisuransa tenniksessä selkäongelmien vaivaamana vuonna 2003. Hän on viettänyt viime vuosien ajan pitkälti hiljaiseloa julkisuudesta.

Iglesias tunnetaan laulajana ja lauluntekijänä. Hänen tunnetuimpia kappaleitaan ovat muun muassa Bailando, Súbeme la radio, Duele el corazón ja Tonight (I'm Lovin' You).