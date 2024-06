Andrea Bocellin Matteo-poika on seurannut isänsä jalanjälkiä laulajana – kertoo MTV:lle, kuinka laulajalegenda opasti lastaan ennen kuumottavaa Oscar-esiintymistä

Matteo Bocellilla on takanaan kiireinen kevät kiertueella, joka on kattanut niin Yhdysvaltoja kuin Euroopan kaupunkeja, ja 12. kesäkuuta hän saapuu konsertoimaan Helsingin Kulttuuritalolle – ensimmäistä kertaa yksin, ilman isäänsä.

– Ei hän koskaan varsinaisesti tuonut esille haluavansa, että meistä tulisi muusikoita tai laulajia. Hän tietää, kuinka vaikea musiikkiala on. Itseasiassa, kun olin 16- tai 17-vuotias, minulla oli mahdollisuus tehdä levy David Fosterin kanssa, mutta isäni mielestä olin liian nuori. Lopulta en voinut tehdä sitä, koska isäni sanoi ei, olet liian nuori, sinun on opiskeltava lisää.

– Tunnemme olevamme todella onnekkaita, koska loppujen lopuksi hän on muusikko, ihminen, joka on saanut elämänsä aikana monet ihmiset tuntemaan paljon erilaisia tunteita. Mielestäni se on kaunis lahja, jos pystyy saamaan ihmisille hyvän olon ja tuntemaan positiivista sekä hyvää viestiä, joten mielestäni hän on erittäin hyvä esimerkki minulle.