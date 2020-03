Andersson kannustaa lasten kotihoitoon: Kuntien tulisi harkita, ettei päivähoitomaksuja perittäisi kotona hoidettavilta lapsilta

Andersson muistuttaa, että oppilashuollon palveluita voi järjestää tarvittaessa digitaalisesti. Monissa kunnissa on hänen mukaansa kartoitettu etäopetuksessa olevien lasten tarvetta kouluruokailuun. Tämä on tapa auttaa niitä lapsia, joille lämpimän ruoan saaminen kerran päivässä on ollut erityisen tärkeää.