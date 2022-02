Ampumahiihtäjä Stina Nilssonille oli käydä köpelösti olympialaisissa – joukkuetoveri pelasti viime hetkellä

Ruotsin joukkue on ollut paikan päällä jo parin viikon ajan valmistautumassa olympiarupeamaan, eikä erikoisilta sattumuksilta ole vältytty. Nilsson jakoi Instagramissa päivityksen, jossa hän kertoi pelastaneensa akkreditointinsa unohtaneen Samuelssonin.

– Olen pelastanut Stinan useamman kerran näissä olympialaisissa, joten hänen täytyi antaa takaisin. Hän tulee varmastikin olemaan apea, kun kerron tämän. Hän oli nousemassa olympiakylän bussiin ammuksien kanssa. Me pojat harjoittelimme myöhemmin ja nousimme ulos bussista. Silloin hän sanoi, että kiltti voitko ottaa ammukseni ja otin ne, Samuelsson kertoi.

Samuelsson totesi, että kaksikosta huolimattomampi on ehdottomasti Nilsson. Ruotsalaistähti Hanna Öbergille esitettiin sama kysymys ja tuolloin vastaus oli eri.

– Se on ehdottomasti Sebbe (Samuelsson), Öberg sanoi.

– Uskon, että hän on erittäin tyytyväinen jo tänne pääsemiseen. Tämä on hänen toinen vuotensa ampumahiihtäjänä, se on vakuuttavaa, että pääsee silloin olympialaisiin Samuelsson päätti.