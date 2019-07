Ammuskeluaalto Tukholman seudulla kylvää kauhua: Kaksi kuollut, jättimäiset poliisioperaatiot – silminnäkijä Expressenille: "Kaksi makasi kadulla, toinen päähän ammuttuna"

Ammuskelut tapahtuivat Tukholman Blackebergin ja Järfällanin kaupunginosissa sekä Sollentunassa. Poliisin mukaan on vielä aikaista sanoa, onko ammuskelujen välillä yhteys, kertoo Expressen .

Ensimmäinen ammuskelu tapahtui kuuden jälkeen sunnuntai-iltana Sollentunassa, jossa kahta miestä ammuttiin automaattiasein. Välikohtauksessa sai surmansa 20-vuotias mies ja loukkaantui vakavasti 25-vuotias mies. Molemmilla miehillä on poliisin mukaan rikostaustaa.

"Lapset kirkuivat"

Kolmas ammuskelu vei toisen ihmishengen

Ammuskelujen välillä yhteys?

Poliisin mukaan on vielä aikaista sanoa, onko ammuskelujen välillä yhteys. Poliisi tutkii kuolemaan johtaneita tapauksia murhina, Expressen kertoo.

Ruotsissa on kuollut ammuskeluissa tämän vuoden toukokuun loppuun mennessä yhteensä 18 ihmistä. Tukholman alueella on tapahtunut 30 ammuskelua, joissa yhdeksän ihmistä on saanut surmansa.