Ammattimies muistuttaa: Moni nykyautoilija yllättyy pakkasella ikävästi – tiedätkö, miten voit korvata lukkosulan?

Säännöllinen voitelu on tärkeää

Ohut (spraymainen) ase- tai lukkoöljy on oikein hyvä vaihtoehto lukkojen hoitamiseen ja jäätymisen ennaltaehkäisemiseen.

Nykyautoissa voideltavia lukkopesiä on huomattavasti vähemmän kuin takavuosina ja ne vähätkin lukkopesät ovat piilossa erilaisten suojalevyjen alla. On kuitenkin tärkeää, että myös suojalevyjen alla olevat lukot tulee voideltua säännöllisesti. Näin varmistetaan niiden toiminta silloin, kun niitä tarvitaan.

Oikea ajankohta voitelulle on aina ennen pesua. Näin öljy muodostaa vettä hylkivän kalvon lukkoon ja pyrkii estämään kosteuden pääsyä sinne.

Lukkosula sulattaa jäätyneen lukon

Mikäli lukkoa ei ole voidellut, on lukkosulasta toki apua jäätyneen lukon sulattamiseen. Ehdottoman tärkeää on valita sellainen lukkosula, joka myös voitelee. Voitelematon lukkosula vain sulattaa lukon mutta ei voitele eli kyseessä on lähinnä kertaluontoinen ensiapu. Öljyttömän lukkosulan toistuva käyttö saattaa myös aiheuttaa hapettumia lukon sisällä. Hapettumat vaikuttavat lukon toimintaan ja luotettavuuteen.