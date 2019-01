Amerikkalaiskanavan haastattelema Stubb haukkui brexitiä ja heitti letkeän vitsin tulevaisuuden työhaaveistaan: "Sopiiko se?"

Stubbin mukaan vuodet 2008–2016 olivat Euroopassa täyttä kriisiä. Alkanut vuosi 2019 on Euroopan kannalta tärkeä, mihin ovat syynä esimerkiksi brexit, europarlamenttivaalit ja monet kansalliset äänestykset.

– Käynnissä on myös geopoliittinen taistelu. Eurooppaa puristetaan Yhdysvaltojen ja Kiinan väliin, Stubb arvioi.

Monet mullistukset ja populistiset liikkeet ovat kuohuttaneet Eurooppaa viime vuosina. Stubbin mukaan eurooppalaisten on lakattava ajattelemasta maanosaansa utopiana.

– Meidän on ymmärrettävä, että EU on vähemmän kuin kansallisvaltio, enemmän kuin kansainvälinen järjestö. Se ei ikinä tule olemaan täydellinen, Stubb kommentoi.

Stubb brexitistä: "Kertakaikkista tyhmyyttä"

Stubbin mukaan brexit on "kertakaikkista tyhmyyttä".

– Se on modernissa maailmassa yksi tyhmimmistä asioista, joita valtio voi tehdä. Se on kuin internetistä häipyminen – voit aina tehdä sen, mutta on paljon parempi vaikuttaa siihen, Stubb miettii.