MTV New Yorkissa huimien kinosten keskellä – asukkailla kiire kolata lumet talojen edestä: "Jos kompastun lumeen, siitä voisi tulla iso oikeusjuttu"

Manhattanin Central Parkissa on jo mitattu yli 15 senttimetrin lumipeite, ja joissain paikoin lunta on satanut yli puoli metriä.

Tuuli kuitenkin on ollut kovaa, ja myräkkäkin on vielä kehittymässä voimakkaammaksi. Huonot ajo-olosuhteet ja ketjukolarit ovat vaatineet muutamia kuolonuhreja tähän mennessä.

Koululaiset närkästyivät

Lumimyräkät eivät ole täysin ennenkuulumattomia New Yorkista, joten jonkin verran valmisteluja on jo tehty. Moni liiketila kuitenkin ilmoitti laittavansa lapun luukulle myräkän ajaksi.

Yleensä New Yorkissa koulut suljetaan ja oppilaille annetaan vapaapäivä tällaisessa lumitilanteessa, kuten monessa osavaltiossa on tapana. Tänä vuonna opetus on kuitenkin siirretty verkkoon koronan vuoksi, ja etäoppituntien on ilmoitettu jatkuvan normaalisti lumesta huolimatta.