Amber Heard antoi yllättäen kenkää pr-tiimilleen

Johnny Deppin ja Amber Heardin oikeudenkäynti jatkuu jälleen tällä viikolla. Päiviä ennen lausuntonsa antamista Heard teki yllättävän päätöksen ja irtisanoi pr-tiiminsä, joka on tähän mennessä vastannut tähden julkisuuskuvasta, kertoo NBC News. Lähteiden mukaan Heard on ollut turhautunut ja järkyttynyt uutisoinnista, jota on saanut osakseen viime kuussa alkaneen oikeustaistelun myötä.