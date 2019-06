Amalgaamin käyttö hampaiden paikka-aineena aiotaan lopettaa Suomessa vuoteen 2030 mennessä – myrkyllinen raskasmetalli kuormittaa myös ympäristöä

Amalgaamia on suomalaissuissa paljon

Amalgaamia on käytetty hampaiden paikkaamisessa liki 200 vuotta, sillä se on varsin edullista ja kestää hyvin purentaa. Pääosa suomalaisista hammaslääkäreistä ei kuitenkaan käytä amalgaamia enää. Sitä on silti suomalaissuissa paljon. Hammasamalgaami oli Suomessa pääasiallinen paikkamateriaali 1980-luvun lopulle, jolloin yhdistelmämuovit yleistyivät.