Alma Hätösen äiti kertoi yllättävän asian, kun kuuli tyttärensä osallistumisesta tanssiohjelmaan: "Ympyrä sulkeutuu"

Radio- ja tv-juontaja Alma Hätönen sai kuulla äidiltään, että tämä on harrastanut aikoinaan vakiotansseja. Tätä Hätönen ei tiennyt ennen kuin kertoi osallistumisestaan Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmaan.

– Tämä on kaunis ympyrä sulkeutuu -hetki, Hätönen kuvaili MTV Uutisille ohjelman mediatilaisuudessa 4. elokuuta.

– Toki ihan sellaistakin, että katsoo peiliin silloin, kun tarvitsee sekä empatiaa itseään ja muita kohtaan. Harjoittelua ja omien rajojen pitämistä, aikuisuutta. Henkinen kasvu kuulostaa maagiselta ja isolta, mutta toivon, että me kaikki teemme sitä, Hätönen kertoi.

Hätönen uskoo vahvasti energioihin, ja tanssinopettajastaan Aleksi Seppäsestä hänelle on alusta asti välittynyt hyvä energia.

– Halusin, että Aleksi on parini. Minulla on sellainen olo, että hän on sellainen ihminen, jonka tarvitsen vierelleni, Hätönen kertoi.