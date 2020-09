Alkuvuoden aikana tieliikenteessä kuollut neljä ihmistä enemmän kuin viime vuonna

Vuonna 2020 tammi–elokuun välisenä aikana tieliikenteessä on kuollut Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan yhteensä 149 ihmistä ja 2 934 on loukkaantunut. Loukkaantuneita on 364 vähemmän kuin vuonna 2019 samaan aikaan.