Alkoholin myynti laski elokuussa – myös koko vuoden myynti pienentynyt

Tämä vuonna on hiipunut erityisesti viinien myynti, joka on laskenut liki kymmeneksen. Oluen myynti on sekin vähentynyt hieman. Sen sijaan väkevämpien juomien eli tislatun alkoholin menekki kasvoi tammi-elokuussa runsaat 7 prosenttia. Kaupaksi kävivät etenkin maustetut viinat ja katkerot.