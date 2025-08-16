Alisa Vainio jakoi raa'an paljastuksen terveyshuolistaan

Alisa Vainio.Mikko Lieri / All Over Press
Julkaistu 16.08.2025 16:03

MTV URHEILU-STT

Alisa Vainio voitti lauantaina Turun Paavo Nurmi Marathon -tapahtuman naisten puolimaratonin uransa kolmanneksi parhaalla ajalla 1.10,51. Kilpailu oli Vainiolle ensimmäinen sitten viime syksyn Berliinin maratonin.

– Sairastin mykoplasman ja siitä vei pitkään toipua. Olen ollut terveenä reilun kuukauden ja siitä lähtien jokainen treeni on tarttunut ja vienyt kuntoa eteenpäin, Vainio sanoi Urheiluliiton tiedotteessa.

Vainiolla on paikka Tokion MM-kilpailuihin.

– MM-kisat on ollut motivaattori treeneihin. Olen sinne halunnut ja haluan edelleen, Vainio sanoo.

Miesten puolimaratonin Turussa voitti Viron Tiidrek Nurme ajalla 1.06.57. Hänelläkin on osallistumisoikeus Tokion MM-maratonille.

