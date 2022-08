Aleksei Navalnyi "esittäytyi väärällä tavalla": Eristysselliin jo kolmatta kertaa – terveydentila heikkenee

Ensin Aleksei Navalnyi oli eristyssellissä kolme päivää, sitten viisi ja nyt hänen on määrä viettää eristyssellissä seitsemän päivää. Navalnyin mukaan hän on jälleen eristyssellissä, koska "esittäytyi väärällä tavalla".

– Tosiasia on se, että olen "liian poliittisesti aktiivinen vangiksi". Perustamani vankien liitto on suuri riesa. Minua ei ilmeisesti pantu vankilaan, jotta voisin tehdä ammattiyhdistystoimintaa täällä, kirjoittaa Navalnyi Twitterissä.

Terveyshuolia

Navalnyin asianajaja Vadim Kobzev on Meduzan mukaan sanonut, että Navalnyilla on selkäkipuja ja että hänen terveydentilansa on huonontunut.