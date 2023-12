Aleksander Barkov takoi pisteitä ja loisti Floridan sankarina – Juuse Saros huippuiskussa

Nashville on voittanut kymmenen edellisistä 13 ottelustaan.

Rangers kukisti maalivahtinsa ex-seuran

New York Rangers isännöi Madison Square Gardenissa Los Angeles Kingsiä. Kotijoukot veivät voiton 4–1.

Jonathan Quick torjui New Yorkin maalilla 25 kertaa. Sunnuntain ottelu oli Quickin ensimmäinen peli entistä kotiseuraansa Kingsiä vastaan.

Kings vaihtoi Quickin Columbus Blue Jacketsiin maaliskuun alussa. New York Rangersin kanssa hän allekirjoitti sopimuksen heinäkuun alussa. New Yorkin paidassa hän on voittanut kuluvalla kaudella kahdeksan ottelua ja hävinnyt yhden.