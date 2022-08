Aleksander Barkov koki shokeeraavan yllätyksen keskellä kesää – NHL-jättikauppa vei kaksi pitkäaikaista ystävää läheltä

NHL:ssä on nähty kesän aikana kaksi isoa yllätystä. Toisesta vastasi Columbus Blue Jackets, joka onnistui värväämään vapaaksi agentiksi valuneen supertähden Johnny Gaudreaun riveihinsä.

– ”Huby” ja ”Weegari” oli treidattu pois. Molempien kanssa tuli oltua yhdeksän vuotta tuolla jenkeissä. He olivat ensimmäiset, joihin tutustuin ja he olivat ensimmäiset pelikaverit, joiden kanssa pääsin viettämään aikaa. Ei käynyt edes mielessäkään, että näin voisi käydä. Mietin, että olisimme voineet pelata koko uran ajan samassa joukkueessa. Noh, tämä on bisnestä. Ei tälle oikein voi mitään, Barkov pyörittelee.