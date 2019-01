Alaikäiset rötöstelijät aiheuttivat Ivalossa yli 20 000 euron vahingot: Rikkoivat ikkunoita ja varastivat ilotulitteita – osa tekijöistä alle 15-vuotiaita

Myös alle 15-vuotiaita epäiltyjä

Epäillyistä osa on alle 15-vuotiaita, joten he eivät ole teoistaan rikosoikeudellisessa vastuussa. Heille voidaan kuitenkin määrätä maksettavaksi vahingonkorvauksia.

Tapausten esitutkinta on suoritettu ja asia on lähdössä syyttäjälle syyteharkintaan. Poliisin mukaan tapauksista on ilmoitettu kunnan lastensuojeluviranomaisille, jotka ovat käynnistäneet omat selvityksensä asiassa.