Aku Sipola summaa kuluneen Putous-kauden: "Kun se loppuu, niin tajuaa kuinka väsynyt sitä onkaan"

Sipola kertoi myös siitä, kuinka hän tajusi vasta Putouksen jälkeen, kuinka väsynyt hän on pitkän puristuksen jälkeen.

– Kun Putous on käynnissä, niin muuta elämää ei juurikaan ole. Se on sellaista aikaa. Ja sitten kun se loppuu, niin taas tajusin, että kuinka väsynyt sitä onkaan. Sitä on koko ajan sellaisessa valppaustilassa ja valmiina tekemään kaikkea myös vapaalla. Mutta nyt voi ottaa taas ihan rennosti, Sipola kertoi.