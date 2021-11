Aku Louhimies ja Jasper Pääkkönen kertovat MTV:lle, miten Omerta-elokuvan vaaralliset kohtaukset tehtiin: "Oikeat luodit eivät kuulu kuvauspaikalle"

Ilta-Sanomien lähteiden mukaan Omertan kuvauksissa on koettu runsaasti haasteita sekä erinäisiä väärinkäytöksiä. Väitetysti elokuvan kulisseissa tapahtui myös ”vaarallisia tilanteita”, joiden seurauksena yksi kohtaus olisi jopa peruttu.

– Kaikkien kuvauspäivään osallistuneiden nimet olivat turvallisuuslistalla. Tuona päivänä Jokisen nimi oli kuitenkin jätetty siitä tarkoituksella pois. Kun Jokinen tuli paikalle, turvamies ei päästänyt häntä sisään oman leffansa kuvauksiin. Se vaikutti hetkeltä, jolloin Jokinen viimein tajusi, että nyt on tosi kyseessä – vasta siinä vaiheessa, lähde painottaa.

Louhimiehen mukaan stuntkoordinaattori on vastuussa siitä, että suunnitellut stuntkohtaukset onnistuvat ja ovat turvallisia sekä mahdollisimman näyttäviä.

– Tässäkin elokuvassa on aika vaikea auton ympäriajaminen, on laskeutumisia, on helikopteria ja lentokonetta, panssariajoneuvoa ja kaikennäköistä, luettelee Louhimies.