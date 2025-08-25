Aku Hirviniemi palasi someen: "Nähdään täällä"

Näyttelijä Aku Hirviniemi katosi somesta vuonna 2023.

Näyttelijä ja tv-kasvo Aku Hirviniemi palasi Instagramiin pitkän hiljaiselon jälkeen. 

Hirviniemi julkaisi hiljattain tilillään videon, jolla kertoo palanneensa takaisin sosiaaliseen mediaan.

– Nähdään täällä, Hirviniemi kirjoittaa postauksensa yhteyteen.

– Moikka kaikki. Mä oon Aku Hirviniemi ja tämä on mun virallinen sosiaalisen median tili, näyttelijä tervehtii videolla.

Hän toteaa, että mikäli haluaa viihtyä, niin tili kannattaa ottaa seurantaan. 

Mikäli julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä!

Videon lisäksi hän on julkaissut kaksi muutakin postausta liittyen hänen ja Kalle Lambergin matkailuohjelmaan.

Hirviniemi poistui somesta vuonna 2023, jolloinhänen elämänsä muuttui kertaheitolla. 

Tuolloin julkisuuteen nousivat hänen vuosien ajan eri naisille lähettämänsä seksuaalissävytteiset viestit. Marraskuussa 2023 Hirviniemi pyysi julkisesti anteeksi ja sanoi hakeneensa ammattiapua. 

Sen jälkeen Hirviniemi katosi julkisuudesta täysin, ja samalla tv-työt loppuivat kuin seinään.

Maaliskuussa 2025 Hirviniemi antoi haastattelun MTV Uutisille, jossa kertoi miten voi ja paljasti millaisia suunnitelmia ja toiveita hänellä on tv-uran jatkolle.

Lue myös: Velkakierre ajoi yllättävään ratkaisuun – Aku Hirviniemi avaa elämäänsä harvinaisessa tv-haastattelussa

