Aktivistit saaneet tappouhkauksia Iranin hallinnolta ympäri Eurooppaa, myös Ruotsissa, brittilehti kertoo

Iran ja sen hallinnon agentit ovat käynnistäneet laajan iranilaisaktivistien häirintäkampanjan ympäri Eurooppaa, kirjoittaa brittilehti Guardian . Lehden mukaan aktivisteille on lähetetty tappouhkauksia, heidän liikkeitään on seurattu ja heidän epäillään voivan joutua siepatuksi Iraniin.

Asiasta kertoivat lehdelle viisitoista iranilaisaktivistia Britanniassa, Ruotsissa, Saksassa, Ranskassa, Espanjassa ja Sveitsissä. Heistä valtaosa kertoo saaneensa poliisilta varoituksen, että he ovat hengenvaarassa.

Aktivistien tietokoneita on hakkeroitu, heitä on seurattu koteihinsa, heille on lähetetty tappouhkauksia sekä uhkailtu kasvotusten.