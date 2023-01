AKT:lta lakkovaroitukset satamien ahtaustyöhön ja kolmelle autoliikenteen sopimusalalle

Lakkovaroitus on annettu satamien lisäksi kuorma-autoalalle, säiliö- ja öljytuotealalle sekä terminaalitoiminta-alalle.

– Palkankorotuksissa on kysymys ihmisten toimeentulosta tilanteessa, jossa inflaatio on vienyt rajusti ostovoimaa. Neuvotteluissa on lisäksi tärkeitä laadullisia kysymyksiä, AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko sanoi tiedotteessa.