Akavan Sture Fjäder ei innostu SAK:n ehdotuksesta leikata parempituloisten ansiosidonnaisesta

Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinajärjestö, kun taas SAK edustaa vähemmän koulutettuja.

SAK esitti uusia työllisyyskeinoja tänään. SAK haluaa panostaa erityisesti matalapalkkaisten työttömien kolutukseen, koska erityisesti vain perusasteen käyneiden on vaikea työllistyä.

– Meidän mielestä se on reilua, että kaikki jotka osallistuvat työllisyyttä edistäviin palveluihin tai koulutukseen saavat samanlaisen palkkion. Sen lisäksi tiedämme sen, että korkeasti koulutetut työllistyvät helpommin he kouluttautuvat myös tänä päivänä pidemmälle. Nyt haluamme kannustaa heitä, joiden koulutustaso on alhaisempi, sanoo SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta MTV Uutisille.