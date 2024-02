Äkäslompolon hostellipalo johtaa toimenpiteisiin Lapin pelastuslaitoksella

Taustalla on se, että palanut hostelli oli Helsingin Sanomien (HS) mukaan kirjattu vahingossa vapaa-ajan rakennusten eikä majoituspalvelukäytössä olevien rakennusten palotarkastusluokkaan. Oikeassa luokassa se olisi saatettu palotarkastaa useammin.

Avi: Valvonta oli asianmukaista

Pelastusylitarkastaja Seppo Lehto Lapin aluehallintovirastosta kertoo keskiviikkona STT:lle, että pelastuslaitos on ilmoittanut tarkastavansa, ettei vastaavia kirjausvirheitä heidän järjestelmissään enää ole.

– On sillä lailla harmillista, että tämän dramaattisen Ylläskartanon tulipalon seurauksena näyttäytyisi siltä, että pelastuslaitoksen valvontatoiminta olisi laiminlyöty. Se ei pidä paikkaansa, hän sanoo.

Riskienhallintapäällikkö Timo Rantala Lapin pelastuslaitoksesta vahvistaa STT:lle, että pelastuslaitos on alkanut tarkastaa palotarkastettavien kohteiden luokituksia heidän järjestelmästään.

Rantalan mukaan Lapin pelastuslaitos kärsi 2010-luvulla palovalvonnassa pahasta henkilöstövajeesta, mikä on osin selittänyt sitä, että valvontavelka on alueella kasvanut. Tarkastustoimintaan saatiin toissa vuonna lisäresursseja, joiden avulla tilannetta on päästy parantamaan.