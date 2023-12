Venäjä poltti päreensä Japanille – syynä erikoinen länsimaiden aseita koskeva järjestely, jossa Japanilla on tärkeä rooli

Tuoreena käänteenä Venäjä on hermostunut Japanille, joka päätti hiljattain toimittaa Patriot-ilmatorjuntaohjuksia Yhdysvaltoihin.

Patriot-järjestelmä on erittäin kehittynyttä yhdysvalalaista tekniikkaa. Sillä voidaan ampua alas erilaisia ilmamaaleja, kuten Venäjän Ukrainaan laukaisemia ohjuksia.

Venäjän ulkoministeriön tiedottajan Marija Zaharovan mukaan Japanin päätöksellä on vakavia seurauksia Venäjän ja Japanin välisille suhteille.

Maiden suhteet ovat huonontuneet sodan alusta lukien askel askeleelta. Japani on esimerkiksi mukana länsimaiden talouspakotteissa.

Näin järjestely toimii

Japani korostaa edelleen, ettei sen lähettämiä aseita voida toimittaa kolmanteen maahan ilman Japanin lupaa. Japanin lain mukaan aseiden vienti sotaa käyvään maahan on kiellettyä.

Japanissa käytettävät Patriot-ohjukset valmistetaan maassa lisenssillä. Järjestelmä on amerikkalaisten kehittämä.

Yhdysvallat on aiemmin toistamiseen kehottanut Japania muuttamaan asevientiä koskevia sääntöjään. Kyseessä on ensimmäinen kerta vuoden 2014 jälkeen, kun Japanin hallitus on suostunut tekemään niin.