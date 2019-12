Taifuuni iski Filippiineille – ainakin 16 ihmistä kuollut

Myrskyn tuhoja on vielä vaikea arvioida, sillä internet- ja puhelinyhteydet ovat yhä poikki. Tuhoja selvitettiin torstaiaamuna paikallista aikaa.

– Tiet on suljettu, mutta vaurioita on yritetty korjata. Tilanne on aika paha, korealaisturisti Jung Byung Joon sanoi Instagram-viestien välityksellä.