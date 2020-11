Ainakin 30 ihmistä kuoli itsemurhaiskussa Afganistanissa – vähintään 24 loukkaantui

Myös toisessa, autolla tehdyssä itsemurhaiskussa Qalatin kaupungissa on kuollut sunnuntaina ainakin yksi ihminen. Lisäksi 20 loukkaantui iskussa.

Kyseessä on jo toinen suuri itsemurhaisku parin päivän sisällä. Aiemmin tällä viikolla 14 ihmistä kuoli Bamiyanin kaupungissa tehdyissä pommi-iskuissa.

Maan pääkaupungissa Kabulissa ainakin 50 ihmistä on kuollut lähiviikkoina tehdyissä iskuissa. Isis-järjestö on ilmoittanut olevansa iskujen takana, mutta Afganistanin hallituksen edustajat ovat syyttäneet niistä Talebania. Taleban on kiistänyt olevansa iskujen takana.