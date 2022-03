Afganistanissa naisryhmät ilmoittavat protesteista, jos Taleban ei päästä tyttöjä kouluihin – "Avaamme koulut itse"

– Jos tyttöjen koulut pysyvät suljettuina vielä viikon jälkeenkin, avaamme ne itse ja järjestämme mielenosoituksia ympäri maata, kunnes vaatimuksemme on hyväksytty, sanoi aktivisti Halima Nasari lehdistötilaisuudessa.

Vaatimuksen on allekirjoittanut neljä erilaista naisten oikeuksia ajavaa ryhmää.

Naisten oikeuksia jälleen rajoitettu

Toisella asteella opiskelevat tytöt eivät ole päässeet kouluun sen jälkeen, kun Taleban otti vallan Afganistanissa elokuussa. Guardianin mukaan tyttöjen on sallittu opiskella peruskouluissa valtaosassa maata, mutta ei enää toisella asteella.

Taleban on vedonnut erilaisiin "käytännön kysymyksiin", jotka sen mukaan on ratkaistava ennen koulujen avaamista. Guardianin mukaan etenkin maan pohjoisosassa alueen paikallisjohtajien välillä on ollut risteäviä näkemyksiä tyttöjen koulunkäynnin suhteen.