Turvallisuustilanne Afganistanissa erittäin hauras – kansainvälisten joukkojen vetäytyminen jättää jälkeensä tyhjiön: Talebanin pelätään kaventavan naisten oikeuksia yhteiskunnassa

Ennen kuin Yhdysvallat miehitti Afganistanin syksyllä 2001, naisten oikeudet maassa olivat kurjalla tolalla ääri-islamilaisen Taleban-hallinnon alaisuudessa. Kuluneiden kahden vuosikymmenen aikana maahan on investoitu valtavat määrät rahaa, ja naistenkin kannalta on tapahtunut edistystä, mutta edessä on yhä valtavia haasteita.