Afganistanilainen ihmisoikeusaktivisti STT:lle: "Älkää jättäkö meitä yksin"

Taleban on ottanut haltuunsa yhä enemmän alueita Afganistanissa. Viime yönä kerrottiin, että se on valloittanut maan toiseksi suurimman kaupungin, strategisesti merkittävän Kandaharin. Se sijaitsee maan eteläosissa. Maan hallituksen hallussa on suurimmista kaupungeista enää vain pääkaupunki Kabul.